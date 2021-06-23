Происшествия

Иностранцы понесут уголовную ответственность за незаконный въезд в Псковскую область

Иностранца, пытавшегося пересечь границу России задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и ГИБДД УМВД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе погрануправления.

Пограничники заметили автомобиль, следующий с территории сопредельного государства, в районе населенного пункта Заболотно Пустошкинского района. Они потребовали у водителя остановиться для проверки документов, но тот попытался скрыться. Однако его оперативно задержали.

Как пояснил свои действия водитель, он знал о запрете въезда на территорию Российской Федерации и о том, что в случае его нарушения грозит уголовное наказание. На данный момент в отношении нарушителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

Кроме того, Себежский районный суд привлек к уголовной ответственности иностранца 1979 года рождения. За аналогичное правонарушение мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в колонии строгого режима.