Происшествия

Стругокрасненские дачные воры положили глаз на триммеры и надувной матрас

Стругокрасненская полиция раскрыла ряд краж на территории поселка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, из дачного дома по улице Владимирской через разбитое окно злоумышленники вынесли насосную станцию, два электротриммера и бензотриммер, надувной матрас, резиновую лодку и металлическую посуду. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 40 тысяч рублей.

О произошедшем в полицию заявила 44-летняя жительница Санкт-Петербурга. В ходе следствия стражи порядка установили личность подозреваемого в кражах. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1977 года рождения. Против него возбудили уголовное дело и изъяли часть похищенного.

Еще одну дачную кражу произвел 44-летний безработный невельчанин из дома в деревне Прудок Невельского района. Мужчина приватизировал металлические дуги, арматуру, трубы и другое имущество. Полицейские изъяли у него все похищенное и возбудили уголовное дело.