Происшествия

За ложное сообщение о взрыве в здании школы будут судить псковича

Против псковича возбудили уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Местный житель с целью нарушения общественного порядка со стационарного телефона позвонил на номер 02 и сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве здания школы. После этого на место незамедлительно прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. В ходе проведения проверки они не обнаружили взрывчатых веществ и боеприпасов и не подтвердили факт терроризма.

Теперь против жителя областного центра возбудили уголовное дело за преступление по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.