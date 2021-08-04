Происшествия

Названа возможная причина смерти великолучанки в Плюсском районе

Женщина, тело которой нашли в реке Плюсса в селе Ляды Плюсского района, по предварительной информации, покончила жизнь самоубийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По данному факту проводится доследственная проверка. Давность смерти женщины может составлять несколько часов до момента ее обнаружения, отметили в ведомстве отметили. Женщина ехала от родственников из Ленинградской области домой в Великие Луки.

Напомним, при погибшей был обнаружен рюкзак синего цвета, в котором также находились утюг и перочинный нож.