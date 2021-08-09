Происшествия

Сбежавший из армии солдат-срочник в Псковской области угнал автомобиль и скрывался в болоте

Сбежавший из армии солдат-срочник угнал автомобиль и скрывался в болоте. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото: Луки.ру

Ночью 9 августа неизвестные со двора дома на улице Запрудной в Великих Луках угнали автомобиль ВАЗ-2106 стоимостью 80 тысяч рублей. С заявлением в полицию обратился великолучанин 1962 года рождения.

В Кунье на улице Дзержинского экипаж ДПС пытался остановить угнанный автомобиль, но требования сотрудников ДПС об остановке водитель игнорировал и продолжал движение.

В районе деревни Клин водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Выяснилось, что в машине находились 17-летняя девушка и 19-летний парень. Молодые люди попытались скрыться от сотрудников полиции. Девушку удалось поймать, а вот молодому человеку удалось убежать в болотистую местность.

Его позже задержала следственно-оперативная группа, в составе которой находился кинолог со служебной собакой. Убегавшим нарушителем оказался самовольно покинувший воинскую часть солдат — Павел Байков. Молодой человек уже осенью должен был вернуться домой.