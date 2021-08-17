Происшествия

Пыталовский суд наказал мужчину за кражу точильно-шлифовальной машины

Пыталовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, которого обвиняли в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В ноябре прошлого года подсудимый проник в жилище потерпевшего, расположенное в одной из деревень Красногородского района. Там он похитил точильно-шлифовальную машину стоимостью 3 500 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.