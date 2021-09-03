Происшествия

Факт картельного сговора выявило УФАС в Великих Луках

Факт картельного сговора между ООО «Строительное управление №7» и ООО «Строительное управление №8» города Великие Луки выявило управление федеральной антимонопольной службы России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Компании принимали участие в торгах на выполнение строительных работ, таких как капремонт зданий, ремонт отдельных помещений, замена кровли. Но, как отметили в ведомстве, не всегда честно. Антимонопольщики установили, что в период с 2019 по 2020 год они приняли участие в 6 торгах, в которых реализовали антиконкурентное соглашение, то есть договорились «вытеснять конкурентов любой ценой».

Среди объектов были и важные социальные — детский сад, районная больница, здание администрации муниципалитета.

«Желание выиграть торги было настолько велико, что при наличии других участников, компании продолжали "торговаться" между собой, тем самым не позволяя конкурентам участвовать в закупках. Наши специалисты выяснили, что компании находятся в одном здании, руководителями являются отец и сын, которые арендуют помещения друг у друга. Да и торговались участники с одного компьютера», - рассказали в Псковском УФАС.

Общая сумма торгов, в которых компании приняли участие, составила более 65 миллионов рублей, из них около 40 миллионов были выиграны.

«Это сговор не только в отношении государства, но по сути это сговор против своих же "коллег по цеху": компании ведут себя недобросовестно, то снижая цену, то потом уходя с торгов. В результате их действий пострадали добросовестные участники, которые могли стать победителями на торгах и заключить контракт по цене, выгодной и для бюджета и для себя», - прокомментировала руководитель управления Ольга Милонаец.

Теперь ООО «Строительное управление №7» и ООО «Строительное управление №8» грозит штраф в размере от 1/2 до 1/10 начальной стоимости всех торгов.