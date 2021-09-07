Происшествия

Партию сильнодействующих веществ не дали ввезти в Россию псковские таможенники

Псковские таможенники обнаружили в грузовом транспортном средстве более 54 кг препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, незаконно ввозимые из Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Водитель транспортного средства, зарегистрированного в Республике Беларусь, предъявил сотрудникам таможни товаросопроводительные документы на ввозимые товары: «оборудование, косметические средства, сборный груз».

В ходе проведения таможенного контроля установили, что помимо заявленного в документах, в автомобиле также перемещались 4 400 флаконов с жидкостями, объемом по 10 мл и 20 мл, и 940 флаконов с таблетками, объемом по 5 мг и 10 мг. Документов на ввоз этих товаров у водителя не оказалось.

Общая масса жидкостей в 4400 флаконах составила 42 225 граммов. Общая масса таблеток - 12 368 граммов.

Химическое исследование показало, что содержимое флаконов - синтетические стероидные анаболические препараты, содержащие сильнодействующие вещества.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) сильнодействующих веществ (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда сильнодействующих веществ»). Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.