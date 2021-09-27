Происшествия

Следователи проверяют обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в Новоржевском районе

Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области проводит проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с места происшествия

При разборе пожара были обнаружены обугленные останки двух людей - мужчин 1973 и 1981 годов рождения. Это местный житель и его знакомый.

Очаг возгорания, исходя из первичных данных, находился в районе дровяной печи. Также известно, что накануне мужчин видели с признаками алкогольного опьянения.

Информация о пожаре поступила 24 сентября в 6.15. В деревне Губкино сгорел жилой дом размером 6 на 12 метров.