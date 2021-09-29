Происшествия

В Великих Луках из-за неправильного использования обогревателя загорелся дом

В Великих Луках произошел пожар в жилом доме из-за нарушения правил использования обогревателя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре поступила 28 сентября в 19.10.

На улице 3-й Ударной Армии загорелся жилой дом на две семьи 6 на 10 метров. В комнате одной из квартир огнем повреждены потолок, стены и пол. Предположительная причина пожара - нарушение правил безопасности при использовании обогревателя.

Еще один пожар произошел в 16.36 в деревне Шелково Великолукского района. Горел жилой дом размером 3,5 на 9 метров. Огнем повреждена наружная стена. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.