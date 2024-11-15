Общество

В РФ предложили запретить ввоз семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран

Россия может ввести запрет на ввоз семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран — то есть установить нулевую квоту. Действующая квота на ввоз оказалась невыбранной, кроме того, отечественные семена этих культур показали достойные результаты урожайности.

При этом введение запрета не коснется высокоолеинового подсолнечника и восковидной кукурузы, тут пока планируют сохранить квоты на уровне 2024 года.

О подготовке новых ограничений рассказал источник, близкий к Минсельхозу.

«В прошлом сезоне была впервые установлена квота на ввоз этих культур. От аграриев было много опасений по этому поводу. Но по итогам сезона, во-первых, на ряд семян квота оказалась невыбранной, во-вторых, отечественные семена показали достойные результаты», — рассказал собеседник.

Он отметил, что по предварительным оценкам, производство и запасы семян подсолнечника и кукурузы в России превышают прогнозируемую потребность для посевной кампании 2025 года, которая оценивается в 44 тысяч тонн семян подсолнечника, и 80 тысяч тонн семян кукурузы, пишут «Известия».

«Поэтому сейчас министерство рассматривает целесообразность установления нулевой квоты. Эта мера позволит существенно поддержать темпы развития суверенной селекции и семеноводства и приблизить выполнение показателей Доктрины продовольственной безопасности», — пояснил собеседник.