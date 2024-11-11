ЖКХ

С начала года псковские газовики проверили оборудование в 114 тысячах квартир и домов

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» регулярно проводят работы по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования у населения. С начала года мероприятиями охвачены почти 109 000 квартир и 5 000 индивидуальных жилых домов, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В результате из-за выявленных нарушений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию, отключены 12 единиц газоиспользующего оборудования, это на 56% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В газовой компании напомнили о необходимости заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования