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Общество

Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

15.11.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц, повысившись на 1,8 единицы по сравнению с 2024 годом, рассказала сенатор Ольга Епифанова.

«С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК», — сказала Епифанова.

Она напомнила, что максимальное количество ИПК, которое можно набрать за один год, составляет 10 единиц. Епифанова также отметила, что ИПК начисляются за каждый год работы или иной деятельности (например, уход за детьми) на лицевой счёт каждого гражданина, за которого работодатели платят взносы в Соцфонд.

«Чем больше взносов платит работодатель, тем выше сумма ИПК и будущая пенсия. Безусловно, все сказанное относится к официальному трудоустройству и "белой" зарплате"», — пояснила парламентарий.

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в России в середине лета 2024 года составила 85 017 рублей (до вычета НДФЛ). Такая ежемесячная зарплата, например, позволяет набрать в год 4,584 ИПК, пишет РИА Новости. Размер одного ИПК с 2025 года составит 142,76 рубля.

Теги: #пенсии
Источник: Псковская Лента Новостей
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