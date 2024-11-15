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Общество

Юрий Зобнин о работе фонда «Собор попечителей памяти Великой Победы»

15.11.2024 12:31|ПсковКомментариев: 0

Фонд «Собор попечителей памяти Великой Победы» действует в Псковской области. Чем занимается фонд в регионе, в России, а также за пределами страны, рассказал директор фонда — доктор социологических наук Юрий Зобнин. 

 

- Юрий Валентинович, что из себя представляет фонд, какие задачи он ставит в своей деятельности?

- Фонд «Собор попечителей памяти Великой Победы» был учрежден молодежным общественным движением Псковской области «Лига молодежи» в 2019 году. Основная цель - объединение всех слоев населения страны, в первую очередь, молодежи - в движение по сохранению нашей исторической памяти на территории России и за ее пределами.

- Не громко ли сказано?

- Да нет! Все довольно реально. Об этом говорят проекты, реализуемые фондом, которые были поддержаны на федеральном уровне, в других регионах страны и в зарубежных государствах.

- Заинтриговали, а какие конкретно проекты?

- За четыре года работы фонда было проведено более десяти патриотических проектов, связанных с военно-мемориальной деятельностью как в России, так и территориях зарубежных стран.

- Даже за рубежом, в это непростое для России время?

- Именно так! В конце апреля 2022 года, перед празднованием Дня Победы, в венгерском городе Ньиредьхазе на воинском мемориале советским воинам установили четырехметровый поклонный крест. Сами профинансировали проект, подключили представителей городской общественной организации, а курировала его наш волонтер Екатерина Семенова, которая в этот момент находилась на учебе в Будапеште. В МИД России это мероприятие отмечалось как единственное в Европе в 2022 году. Но ключевым проектом, который «цементируют» всю нашу патриотическую деятельность, является премия «Собор памяти».

- Расскажите, пожалуйста, что это за премия?

- Общественная премия «Собор памяти» за вклад в сохранение исторической памяти учреждена фондом в мае 2020 года. Премия присуждается на конкурсной основе физическим лицам, общественным организациям и объединениям, предприятиям и учреждениям, СМИ за достижения в области сохранения исторической памяти. Подведение итогов проводится ежегодно. Основные направления: персональное кураторство по объектам и территориям, имеющим историческое значение; военно-историческое образование; патриотическое воспитание и развитие патриотического волонтерского движения; благотворительная деятельность в сфере сохранения исторической памяти; популяризация историко-мемориальной деятельности. Отдельно существует международная номинация за сотрудничество в сфере сохранения исторической памяти и национальная номинация за особые заслуги в военно-мемориальной деятельности. На наш взгляд, это единственная реально работающая номинация среди других подобных премий, существующих в стране, а их буквально единицы.

- Мне интересно, а международная номинация в условиях обострения геополитической ситуации имеет право на жизнь?

- Лауреатами премии «Собор памяти» ежегодно являются представители зарубежных стран. Например: Станислав Новотны - председатель «Ассоциации независимых журналистов Чехии», за информационную поддержку российских общественных организаций по защите памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

На фото: Станислав Новотны

Юриюс Тракшялис - руководитель общественной организации «Институт военного наследия» в Литве, за создание серии тематических книг «Книга памяти: Европа» и другие. 

На фото: Юриюс Трякщалис и Жяльвис Гинтаутас

Сейчас объявлен прием заявок для участия в конкурсе за 2023 год и среди них есть номинанты из Венгрии, Словакии, Германии, Индии и Монголии. В премии «Собор памяти 2023» добавлена номинация, связанная с СВО.

- Можно подробнее об этой номинации?

- Мы не могли пройти мимо ситуации, которая происходит на Украине, тем более постоянно общаемся с участниками СВО. Обладаем интересной тематической информацией о героизме наших ребят и патриотизме местного населения. Уже есть номинант, который воевал, был тяжело ранен, но продолжает активно заниматься восстановлением объектов, связанных с нашей исторической памятью, на территории Луганской Народной Республики.


На фото: Юрий Зобнин и член Совета ОМД «Лига молодежи» Екатерина Семенова

Поэтому будем обобщать, популяризировать их опыт и на этом примере воспитывать подрастающее поколение нашей страны.

Беседовала Екатерина Семенова 

Теги: #память
Источник: Псковская Лента Новостей
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