Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт»: гостевые комнаты
Готовим сами: семейные завтраки
читатели, писатели и графоманы в провинции
Покажите нам корову!
Господин Рейтингомер
Розыгрыш предпоказ «Великая»
чистый русский
литературные премии
Кружки и секции для детей
Третий этап Муниципальная реформа
Гонки по вертикали
«Легкая кухня»: творожная запеканка
«Истфакт» Ленин в Пскове
Диванное трамповедение
Дело табак
ИНФОГРАФИКА Цена к цене
 
 
 
ещё Общество 14.11.2024 19:171 Интерактив: Голый беглец 15.11.2024 07:000 Всероссийский день призывника празднуют 15 ноября 14.11.2024 22:000 Кого накажут за пропаганду «чайлдфри», ответила адвокат 14.11.2024 21:400 Улучшение физической и огневой подготовки сотрудников УИС обсудили в Пскове 14.11.2024 21:200 360 псковских студентов участвуют в олимпиаде «Я – профессионал» 14.11.2024 21:000 65% псковичей приходилось ходить на работу во время болезни – опрос
 
 
 
Самое популярное 11.11.2024 13:415 Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Пскове 12.11.2024 11:290 «Великолукский мясокомбинат» проверят прокуратура и Роспотребнадзор 12.11.2024 11:000 Мошенники придумали новые схемы для взлома аккаунтов на госсервисах 12.11.2024 23:280 Мать четверых детей пропала в Пскове 09.11.2024 10:420 Умер бывший заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области 
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Всероссийский день призывника празднуют 15 ноября

15.11.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Всероссийский день призывника отмечается в России ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 года, согласно распоряжению президента РФ Б.Н. Ельцина, в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи.

Говоря официальным языком, призывником называют лицо мужского пола, в возрасте от 18 до 27 лет (с 2024 года — от 18 до 30 лет), подлежащее по закону призыву на действительную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ.

Воинская повинность в России появилась много веков назад — еще в Московском государстве. Постоянную службу несли дворяне, а остальное население призывалось только в случаях военной или особой необходимости. В 15-16 веках главной военной силой была конница, а при Иване Грозном основную роль в обеспечении безопасности страны стала играть пехота. Так, первое постоянное пешее войско составили стрельцы, пишет calend.ru.

Полноценная регулярная армия появилась при Петре I. Она формировалась на основе рекрутского призыва из крестьян, мещан и других податных сословий. Воинская повинность была общинной и пожизненной. Только в конце 18 века срок службы был ограничен 25 годами, в 1834 году — 20, а затем в 1855–1872 годах были последовательно установлены 12-, 10- и 7-летние сроки службы. К тому же в 1862 году император Александр II освободил от повинности дворян, а позднее и представителей купеческого сословия и духовенство. Но спустя 12 лет всеобщая личная повинность, которой подлежало все мужское население страны, достигшее 21-летнего возраста, была возвращена. Кроме того, с этого момента призыв распространялся на представителей всех национальностей, проживающих в России.

К началу 20 века срок действительной службы в пехоте и пешей артиллерии составлял 3 года, в других родах сухопутных войск — 4 года, во флоте — 5 лет. Но для некоторых категорий граждан существовали льготы. Например, срок службы для молодых людей, окончивших курс учебного заведения 1-го разряда (а также шесть классов гимназии) был два года. Совершенно неспособные носить оружие по состоянию здоровья освобождались от службы. Также были избавлены от воинской повинности некоторые служители церкви.

После революции 1917 года в России была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия, обязательная военная служба в которой была предусмотрена для трудящихся, достигших 18-летнего возраста. В 1930 году был принят закон «Об обязательной военной службе», согласно которому оборона СССР с оружием в руках осуществлялась только трудящимися. На нетрудовые классы возлагалось выполнение иных обязанностей — обслуживание армии.

В 1948 году был принят закон, по которому призыв граждан мужского пола проводился один раз в год в ноябре-декабре. Кроме того, в Вооруженных Силах СССР были установлены новые сроки службы: в Сухопутных войсках и Военно-воздушных силах — 3 года, в Военно-морском флоте — 4. До двух и трех лет соответственно срок срочной службы сократился в 1968 году, тогда же был введен к осеннему и весенний призыв.

Согласно Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях он имеет право на отсрочку или замену ее альтернативной гражданской службой.

Все необходимые призывнику знания указаны в Федеральном законе № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», в котором, в частности, говорится, что «военная служба — особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации...».

Призыв новобранцев в Вооруженные Силы РФ проходит 2 раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Согласно пункту 1 статьи 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», призыв на военную службу призывников включает:

— явку на медицинское освидетельствование;
— явку на заседание призывной комиссии;
— явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы;
— нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной службы.

До 2008 года срок службы призывников в Вооруженных Силах России составлял 2 года, но с 1 января 2008 года военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, служат 1 год. С 1 января 2024 года изменен и предельный возраст призыва на срочную службу — он вырастет с 27 до 30 лет. Минимальный возраст срочников останется прежним — 18 лет.

В День призывника, который совпадает с осенним призывом в ряды ВС РФ, в ряде российских городов, особенно, где есть воинские формирования и части, силами военкоматов для призывников устраиваются празднично-патриотические мероприятия, встречи с ветеранами, организуются экскурсии в воинские части и консультации для родителей призывников, показательные выступления бойцов спецподразделений и парадные смотры войск.

 
Теги: #призывники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы изменений в жизни россиян после избрания Трампа?
В опросе приняло участие 213 человек
15.11.2024, 07:000 Всероссийский день призывника празднуют 15 ноября 14.11.2024, 22:482 Вечернее лишение бампера на Октябрьской площади в Пскове попало на видео 14.11.2024, 22:070 Святая горка Варлаама Хуторского станет темой очередных Александро-Невских бесед 21 ноября 14.11.2024, 22:000 Кого накажут за пропаганду «чайлдфри», ответила адвокат
14.11.2024, 21:400 Улучшение физической и огневой подготовки сотрудников УИС обсудили в Пскове 14.11.2024, 21:200 360 псковских студентов участвуют в олимпиаде «Я – профессионал» 14.11.2024, 21:000 65% псковичей приходилось ходить на работу во время болезни – опрос 14.11.2024, 20:400 Молодежь Псковской области может поучаствовать в форуме «Вау-эффект»
14.11.2024, 20:390 Семь эконарушений в деятельности «Горводоканала» выявлены вблизи деревни Кусва Псковского района 14.11.2024, 20:200 При Псково-Печерском монастыре прошел первый детский турнир по армрестлингу 14.11.2024, 20:150 «Высокая клещевая опасность»: Роспотребнадзор подвел итоги сезона активности клещей в области в 2024 году 14.11.2024, 20:060 Автобусную остановку обустроили в Новоржевском районе по требованию прокуратуры
14.11.2024, 20:000 Выставка о красоте повседневной жизни откроется в Пскове 14.11.2024, 19:410 Ограничение скорости до 50 км/ч введут на участке трассы Р-23 15 ноября 14.11.2024, 19:400 Батюшка в Пскове поблагодарил женщин за желание стать мамами 14.11.2024, 19:200 В Псковской области запрещен вывоз из РФ 725 тонн кормовой продукции
14.11.2024, 19:171 Интерактив: Голый беглец 14.11.2024, 19:022 Сергей Вострецов призвал воссоздать спецшколы с жесточайшей трудовой дисциплиной 14.11.2024, 19:010 Несанкционированную свалку ликвидировали в Палкинском районе 14.11.2024, 19:000 Онлайн-брифинг об уплате имущественных налогов и упрощенном порядке получения налоговых вычетов. ВИДЕО
14.11.2024, 18:580 Карьерный форум «Найди себя в Псковской области» собрал порядка 100 человек 14.11.2024, 18:550 «Вычислить предателя на военном трибунале в Нюрнберге» предложат на квесте в Пскове 14.11.2024, 18:520 Президент назначил Ольгу Захарову председателем Псковского районного суда 14.11.2024, 18:501 Горы из шин выросли на площадках для сбора ТКО в Пскове
14.11.2024, 18:430 «Три мудреца»: Почему власти не могут заставить работать подрядчиков? ВИДЕО 14.11.2024, 18:361 «Королеву бикини» выбирают в рамках «Мисс Псков» 14.11.2024, 18:270 Подросток в серых джинсах пропал в Пскове 14.11.2024, 18:190 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко об итогах сессии и сезонных заболеваниях. ВИДЕО
14.11.2024, 18:120 Заплатить имущественные налоги не позднее 2 декабря призвали псковичей 14.11.2024, 18:090 «Всмятку»: два автомобиля столкнулись на круговом движении на улице Инженерной в Пскове 14.11.2024, 18:050 День рождения Деда Мороза и шоу мыльных пузырей ждут псковичей на выходных 14.11.2024, 17:580 «Беседка»: Комплексный подход к реализации проектов – как ТОСы развивают территории? ВИДЕО
14.11.2024, 17:560 Возможные причины отсутствия налогового уведомления назвали псковичам 14.11.2024, 17:510 В Пскове стартовала IV Международная научно-практическая конференция при поддержке ГК «Титан» 14.11.2024, 17:470 Пскович получил 3 года тюрьмы за грабеж с угрозой насилия 14.11.2024, 17:410 ТОСы в 2024 году привлекли в Пустошкинский район 6,4 млн рублей
14.11.2024, 17:280 Аналитики назвали лидеров по цифровой безопасности для псковичей 14.11.2024, 17:262 Проклятая земля 14.11.2024, 17:232 Игорь Сопов о досрочном прекращении полномочий Елены Маятниковой: Есть одна простая причина 14.11.2024, 17:220 Всероссийский день самбо отпраздную псковичи на масштабном турнире
14.11.2024, 17:112 Борис Елкин: Часть новостроек в Пскове уже возводят по новым требованиям 14.11.2024, 16:590 Расписание утренних рейсов автобуса №8 в Пскове изменится с 15 ноября 14.11.2024, 16:491 Батарейки на утилизацию снова собирают в молодёжном центре Пскова 14.11.2024, 16:350 В Невельском округе простились с ветераном Борисом Ивановым
14.11.2024, 16:280 Псковское «Яблоко» будет оспаривать прекращение полномочий Елены Маятниковой в облизбиркоме 14.11.2024, 16:232 Великолукская полиция разыскивает человека в балаклаве 14.11.2024, 16:190 Олег Брячак взял на контроль ситуацию с недостроенной многоэтажкой в Острове 14.11.2024, 16:150 Столкновение фуры с легковым автомобилем сильно мешает движению на Запсковье. ВИДЕО
14.11.2024, 16:130 Досрочно прекращены полномочия члена облизбиркома от «Яблока» Елены Маятниковой 14.11.2024, 16:090 Поступления имущественных налогов псковичей приблизились к 660 млн рублей 14.11.2024, 15:510 Анастасия Повторейко о распределении медиков и обращениях граждан 14.11.2024, 15:500 В Острове установят новые камеры видеонаблюдения
14.11.2024, 15:361 Андрей Маковский и Ольга Федосеенко участвуют в заседании Палаты молодых законодателей 14.11.2024, 15:240 Опубликовано видео смертельного наезда экс-подполковника на двух подростков в Пскове 14.11.2024, 15:160 Самостоятельный ремонт батареи стал причиной залива квартиры и иска в суд в Великих Луках 14.11.2024, 15:010 ПсковГУ не вошел в число наиболее влиятельных вузов России
14.11.2024, 14:520 Цена ёлочного вопроса 14.11.2024, 14:511 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об уплате имущественных налогов 14.11.2024, 14:480 Это важно для безопасности — Борис Елкин о дворах без машин 14.11.2024, 14:410 Фотофакт: Снег выпал в Пскове
14.11.2024, 14:380 Случаи гриппа в Псковской области пока не выявлены – Анастасия Повторейко 14.11.2024, 14:350 Гладить курицу перед покупкой посоветовал врач 14.11.2024, 14:330 В Изборске идет монтаж выставки к 100-летию археолога Валентина Седова. ФОТО 14.11.2024, 14:220 Россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны в дни распродаж
14.11.2024, 14:180 Муниципальная реформа: контуры третьего этапа 14.11.2024, 14:030 Об уплате имущественных налогов и упрощенном порядке получения налоговых вычетов расскажут в пресс-центре ПЛН 14.11.2024, 13:570 По проекту «Нечужие дети» семьи военных посетили «Линию Сталина» под Островом  14.11.2024, 13:560 Маткапитал для взрослых
14.11.2024, 13:550 Водонапорную башню изъяли из частной собственности в Гдовском районе 14.11.2024, 13:470 Злоумышленники вымогают деньги от лица главы Островского района 14.11.2024, 13:410 В России почти в два раза вырос спрос на графических дизайнеров — аналитики 14.11.2024, 13:370 «Зверьё моё»: Как мексиканской голой собаке живется в условиях Северо-Запада? ВИДЕО
14.11.2024, 13:230 В Госдуме предложили запретить продажу услуг тарологов 14.11.2024, 13:140 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Почему власти не могут заставить работать подрядчиков? 14.11.2024, 12:582 Новый 2025 год в Пскове встретят без массовых гуляний 14.11.2024, 12:520 Псковский район получил паспорт готовности к отопительному сезону
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru