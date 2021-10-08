Происшествия

Псковичка фиктивно прописала трех украинцев в квартире

В Пскове установлена местная жительница, подозреваемая в фиктивной регистрации иностранцев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся сведениям, в областном центре не работающая горожанка, 1956 года рождения, в квартире дома по Рижскому проспекту осуществила фиктивную регистрацию трех граждан Республики Украина. По данному факту проводится проверка.

Такого рода примеры на территории области далеко не единичные. В этой связи стражи порядка напоминают жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные противоправные деяния. Она предусмотрена статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.