Происшествия

Хромой мужчина пропал в Бежаницком районе

51-летний мужчина пропал в районе деревни Махново Бежаницкого района. С 1 октября местонахождение Владимира Егорова неизвестно. Об этом сообщается в официальной группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: хромает на правую ногу, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Мужчина был одет в черную куртку, темно-зеленый свитер, черные спортивные штаны, черные ботинки и черную шапку.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.