Происшествия

Более 60 магазинов в Псковской области продавали контрафактные сигареты

Сотрудники налоговой службы за 9 месяцев 2021 года установили факты реализации табачной продукции без маркировки в 63 объектах розничной сети в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении федеральной налоговой службы России по региону.

В управлении провели рабочую встречу, в ходе которой обсуждали меры по противодействию незаконному обороту табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками на территории региона. Встреча состоялась в рамках межведомственного взаимодействия налоговиков с региональным управлением Роспотребнадзора и УМВД России по Псковской области.

Напомним, обязательная маркировка специальными марками табачной продукции введена с 1 июля 2019 года. Она действует в отношении сигарет и папирос. Запрет на розничную продажу сигарет без фиксации в ГИС МТ (система мониторинга за оборотом товаров) наступил с 1 июля 2020 года.

Как отметили представители региональной налоговой службы, места распространения нелегальной (контрафактной) табачной продукции выявляются в ходе рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства о применении контрольно-кассовой техники. Информацию об этом направляют в соответствующие органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности по статье 15.12 КоАП РФ (штраф для граждан, должностных и юридических лиц может составить от 4 000 до 300 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения).

Также за приобретение, хранение, перевозку и (или) сбыт немаркированной табачной продукции предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 171.1 УК РФ.

В ходе рабочей встречи стороны договорились об усилении контроля за оборотом табачной продукции, в том числе по активизации работы по проведению регулярных совместных рейдовых мероприятий на территории Псковской области.