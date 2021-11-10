Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Бежаницкого района за кражу сыра и чая из магазина

Жительницу села Чихачево Бежаницкого района привлекли к административной ответственности за мелкую кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

22 октября женщина в одном из сетевых магазинов в поселке Бежаницы украла две упаковки сыра, тюбик крема для кожи, шампунь для волос, мицеллярную воду и упаковку чая. Материальный ущерб составил 1 479 рублей.

При назначении наказания суд учел возмещение ущерба, наличие смягчающих обстоятельств в виде признания вины и нахождения на иждивении малолетних детей, отмечается в сообщении.

Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.