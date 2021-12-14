Происшествия

Полиция задержала похитившего два велосипеда жителя Дно

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипедов в городе Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Кража произошла в доме по улице Коммунистической вечером 13 декабря. Злоумышленник украл два велосипеда, сорвав с них навесные замки.

Полицейские по Дновскому району провели оперативно-розыскные мероприятия и выявили нарушителя. Им оказался безработный местный житель 1964 года рождения. Велосипеды изъяли, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

В управлении добавили, что еще две кражи, совершенные 11 и 12 декабря, раскрыла полиция в Невельском и Куньинском районах.