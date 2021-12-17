Происшествия

Житель Дновского района избил человека и возместил ему 50 000 рублей ущерба

44-летнего жителя Дновского района привлекли к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

30 июля подсудимый в состоянии алкогольного опьянения четыре раза ударил мужчину кулаками по голове. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, кровоизлияния и ушиб головного мозга.

Свою вину в житель Дновского района полностью признал, также он указал, что возместил потерпевшему моральный и материальный вред в размере 50 000 рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.