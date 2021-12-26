Происшествия

Жителю Дновского района грозит тюрьма за продажу марихуаны

28-летнего жителя Дновского района могут привлечь к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

10 сентября мужчина продал 6 грамм марихуаны, находясь возле дома №8 на улице Ленина в городе Дно. Уголовное дело направили в Дновский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.