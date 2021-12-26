Происшествия

Двух мужчин осудили за попытку украсть жесть в городе Дно

23-летнего и 41-летнего жителей Дновского района привлекли к ответственности за кражу чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

6 июня мужчины сняли оцинкованные листы жести на общую сумму 1 500 рублей с крыши нежилого здания, расположенного на улице Полевой в городе Дно, украденное они попытались вынести с территории, но скрыться с места преступления не смогли - им помешали сотрудники полиции.

Подсудимые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за преступления против собственности, при этом судимости в установленном законом порядке у них не погашены. 41-летний мужчина ранее был осужден за совершение краж условно.

Суд признал жителей Дновского района виновными. 23-летнему мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 4 месяца, 41-летнему мужчине - на 3 года 2 месяца. Приговор суда пока не вступил в законную силу.