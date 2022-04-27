Происшествия

Двое гдовичей забили собаку кирпичом

Двое гдовичей причинили травмы собаке строительным кирпичом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Владелица собаки, местная пенсионерка 1960 года рождения, решила, что животное ей больше не нужно и попросила двоих местных жителей 1988 года рождения и 1986 года рождения за вознаграждение в несколько сотен рублей избавиться от животного. Мужчины привезли собаку в здание бывшей котельной на Вокзальном шоссе и причинили ей травмы строительным кирпичом.

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным.