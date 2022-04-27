Происшествия

Более чем на два миллиона рублей обогатились мошенники за счет псковичей

Мошенники обманом похитили более двух миллионов рублей у жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, несколько жителей Великих Лук, Острова, а также Себежского и Пустошкинского районов поддались на ухищрения злоумышленников и лишились денег. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования. По имеющимся сведениям, аферисты ввели псковичей в заблуждение во время операций купли-продажи товаров, а также действовали под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов.

В полиции рекомендовали жителям региона при общении с незнакомцами в Сети или по телефону не забывать о необходимости соблюдения определенных требований безопасности.