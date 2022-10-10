Происшествия

Великолукские росгвардейцы задержали избившего продавца мужчину

Росгвардейцы задержали мужчину в Великих Луках, который взломал дверь в подсобное помещение и нанес телесные повреждения работнику магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж Росгвардии «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Дьяконова сработала кнопка тревожной сигнализации. Продавцы торговой точки пояснили, что неизвестный мужчина взломал дверь в подсобное помещение, травмировал работника магазина и требовал ключи от сейфа. После этого он скрылся.

Росгвардейцы организовали поисковые мероприятия и задержали 31-летнего местного жителя. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.