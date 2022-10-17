Происшествия

Неосторожное курение обернулось гибелью для двух великолучан

Мужчина и женщина погибли при пожаре в деревне Крупенино Великолукского района 17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 22:50 пожарным поступило сообщение о возгорании в жилом доме. В результате происшествия дом выгорел, сгорела кровля. Также сгорела хозяйственная постройка и дрова. Женщина 1962 года рождения была обнаружена погибшей, также погиб мужчина 1970 года рождения.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении погибших.



Сотрудникам МЧС удалось спасти от огня три хозяйственные постройки.

В тот же день в 16:37 в Великих Луках на улице Усвятской в одной из комнат жилого дома огонь повредил стены, был закончен потолок. Кухня и две комнаты также закопчены по всей площади. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке в помещении кухни. Удалось спасти жилой дом и две хозяйственные постройки.

В 3:59 18 октября в деревне Козье Загорье Печорского района горела хозяйственная постройка, огонь повредил чердачное помещение и кровлю. Причина возгорания – аварийный режим работы отопительной печи. Сотрудники МЧС спасли от пожара жилой дом.