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Мусор горел в двух жилых домах Пскова

21.10.2022 10:00|ПсковКомментариев: 0

В двух жилых многоквартирных домах Пскова горел мусор из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 20 октября в 15:26 на пульт управления МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Инженерной. В девятиэтажном многоквартирном жилом доме огонь повредил мусоросборочную камеру. По предварительной информации, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, в 3:40 на улице Розы Люксембург произошло возгорание в пятиэтажном многоквартирном жилом доме, в подвальном помещении. Как пояснили в ведомстве, в ячейке №84 сгорел мусор. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Теги: #пожар #МЧС #псков #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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