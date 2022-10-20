Происшествия

Мусор горел в двух жилых домах Пскова

В двух жилых многоквартирных домах Пскова горел мусор из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 20 октября в 15:26 на пульт управления МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Инженерной. В девятиэтажном многоквартирном жилом доме огонь повредил мусоросборочную камеру. По предварительной информации, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, в 3:40 на улице Розы Люксембург произошло возгорание в пятиэтажном многоквартирном жилом доме, в подвальном помещении. Как пояснили в ведомстве, в ячейке №84 сгорел мусор. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.