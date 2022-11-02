Происшествия

Опочанка ответила в суде за убийство хозяина дома перед Новым годом

54-летнюю жительницу Опочецкого района привлекли к уголовной ответственности за убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В период с 30 по 31 декабря 2020 года подсудимая и её приятель находились в гостях в одном из домов в деревне Старая Пустошка Пустошкинского района. Женщина, поссорившись с хозяином дома из-за её поведения и внешнего вида, несколько раз ударила потерпевшего ножом в шею и грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Кроме того, в рамках данного уголовного дела несколько фигурантов признаны виновными в совершении ряда имущественных преступлений. Приговор суда в законную силу пока не вступил.