Происшествия

Жаловавшуюся в полицию на преследование россиянку нашли убитой

Девушку, которая сообщала в полицию, что ее преследуют, нашли убитой на юге Москвы, пишет РИА Новости, со ссылкой на собственный источник.

«На Севастопольском проспекте обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди», — сообщил столичный СК в Telegram-канале.

Убитой было 29 лет. В московской прокуратуре уточнили, что труп нашли около дома, где жила погибшая.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство», которая предполагает до 15 лет заключения.

На месте происшествия работают криминалисты, они изучают записи камер видеонаблюдения и проверяют круг общения погибшей.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что накануне девушка звонила в полицию и говорила, что боится выходить с работы, так как некий человек, возможно знакомый, ее преследует. Полицейские выехали на вызов, но никого не обнаружили. Собеседник агентства уточнил, что погибшая работала в Бирюлево в магазине на улице Булатниковской.

Полиция пока никак официально не комментировала эти обращения.