Двое жителей Псковской области фиктивно зарегистрировали иностранцев

Жителей Пскова и Палкинского района подозревают в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, в Пскове в доме на улице Металлистов безработная псковичка 1974 года рождения осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан. Возбуждено уголовное дело.
А в одной из деревень на территории Палкинского района 39-летний местный житель фиктивно зарегистрировал гражданина Республики Молдова. Обстоятельства произошедшего выясняются.