Происшествия

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова находится в коме

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова находится в коме. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Днём 18 декабря медики забрали 22-летнюю Алёну из квартиры на Пятницкой улице. Врачи оценивают ее состояние как тяжёлое. Девушку подключили к аппарату ИВЛ. По предварительным данным, у Алёны диагностировали сильное отравление.

Алена долго жила в Германии куда переехала с матерью после развода родителей. Но несколько лет назад она решила вернуться в Россию и продолжить здесь обучение. Отец купил ей квартиру, сообщает «Рамблер».