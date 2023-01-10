Происшествия

Незадекларированные 2,66 млн гривен пытались провезти через границу РФ в Псковской области

Незадекларированные 2,66 млн гривен обнаружили сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в легковом автомобиле граждан Украины, выезжающих в Латвию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Семья из пяти человек следовала из России через МАПП «Убылинка». Вывозимые денежные средства в эквиваленте более 72 тысяч долларов США родители не задекларировали и не предъявили таможенному контролю.

Почти 9 килограммов купюр номиналом от 50 до 500 гривен находились в двух сумках.

В отношении двух взрослых членов семьи возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП РФ, назначен штраф. В размере 380 тыс. рублей штраф оплачен. Гривны в пределах разрешенной нормы на каждого члена семьи вывезены. В части превышения нормы валюта возвращена в РФ.