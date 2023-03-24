Происшествия

Пожилая петербурженка убила сковородой мужа-абьюзера

В Санкт-Петербурге пенсионерка убила мужа сковородкой за постоянные издевательства.

23 марта в 21:50 в службу «112» позвонила жительница дома № 22 на улице Адмирала Черокова и сообщила, что пожилые соседи кричат о помощи. Прибывший на место наряд обнаружил на кухне тело 75-летнего пенсионера, рядом с которым находилась его жена, сообщает портал 78.ru.

По словам 76-летней женщины, около 19:00 она несколько раз ударила супруга по голове сковородой за издевательства и применения в отношении неё физической силы. При этом в ходе осмотра трупа признаков насильственной смерти не обнаружено. Сковорода изъята, проводится проверка.

Пенсионерка чувствовала себя плохо, позже ее пришлось госпитализировать. Она также рассказала, что муж регулярно издевался над ней и часто прибегал к физическому насилию в ее отношении.