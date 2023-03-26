Происшествия

Великолучанин похитил деньги с банковского счета собутыльника

Великолучанин тайно похитил деньги с банковского счета собутыльника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

Суд установил, что с 19 по 21 марта прошлого года житель города, используя ранее похищенную во время совместного распития спиртного банковскую карту своего знакомого, путем неоднократной безналичной оплаты товаров в местных магазинах бесконтактным способом без ввода пин-кода похитил свыше 10 тысяч рублей.

Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбывание в колонии общего режима.

Приговор Великолукского городского суда не вступил в законную силу.