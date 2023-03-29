Происшествия

Экс-полицейский сломал 19 рёбер псковичке, которая просила о сексе – детали скандального дела

Желание во что бы то ни стало найти вторую половинку порой оборачивается кошмаром. Доказательство тому – трагедия, произошедшая в начале 2023-го на Запсковье. В квартире обычной пятиэтажки врачей «скорой» поджидало ужасающее открытие: бездыханное тело женщины с 19 сломанными рёбрами, разрывами внутренних органов, ссадинами и кровоподтёками… Хозяин жилплощади, бывший сотрудник полиции, в ответ на расспросы медиков и участкового заявил, что знаком с несчастной считанные дни. И вообще, она «просто упала».

Что же на самом деле случилось в доме псковича? Почему он набросился на женщину, которая пришла к нему в гости? При помощи знакомых и соседей участников трагедии, а также следователей «МК в Пскове» удалось восстановить полную картину инцидента. Подробности здесь>>>