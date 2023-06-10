Происшествия

Псковича оштрафовали за уклонение от призыва на военную службу

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего псковича, который совершил уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Суд установил, что в ноябре 2022 года 18-летний пскович, пройдя ранее медицинское освидетельствование, неоднократно получал повестки для явки в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. В указанные дни в комиссариат молодой человек не явился, то есть уклонился от призыва на военную службу.

Приговором суда псковича осудили за совершение преступления, предусмотренное частью 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы) и приговорили к штрафу в размере 15000 рублей.

«По исполнению назначенного наказания гражданин будет направлен для прохождения военной службы, поскольку постановленный приговор не освобождает от исполнения конституционной обязанности несения военной службы», – отметили в прокуратуре.