Происшествия

Житель Великих Лук ответит в суде за тайную продажу имущества друзей

43-летнего жителя города Великие Луки могут привлечь к уголовной ответственности за две кражи и растрату чужого имущества (часть 2 статьи 158 и часть 2 статьи 160 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Знакомый попросил злоумышленника взять акустическую систему на хранение, а по прошествии месяца тот продал ее, вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Кроме того, подозреваемый дважды незаконно проник в гаражный бокс другого своего знакомого, откуда похитил имущество на общую сумму около 112 000 рублей, которое в последующем продал.

Санкции статей обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.