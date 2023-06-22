Происшествия

Уголовное дело могут возбудить по факту столкновения катера и гидроцикла на реке Великой в Пскове

Уголовное дело могут возбудить по факту столкновения катера и гидроцикла на реке Великой в Пскове. Об этом заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский рассказал во время брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«За последние пять лет произошла всего одна авария с маломерными судами, хотя предпосылки к этому существуют. По данному случаю проходят следственные действия. Плавсредства помещены на штраф-стоянку, они будут обследованы, и будет вынесено определенное решение. Либо будет возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью, но пока комментировать не могу и не имею права», – рассказал Игорь Зарытовский.

Сейчас оба судна, которые стали участниками происшествия, поместили на штраф-стоянку для дальнейшего обследования. Катер столкнулся с гидроциклом в районе улицы Ваганова в Пскове 21 июня. Пострадали водитель и его дочь, оба госпитализированы.

Смотрите также Дочь водителя гидроцикла пострадала при столкновении с катером в Пскове