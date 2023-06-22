Уголовное дело могут возбудить по факту столкновения катера и гидроцикла на реке Великой в Пскове. Об этом заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский рассказал во время брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Сейчас оба судна, которые стали участниками происшествия, поместили на штраф-стоянку для дальнейшего обследования. Катер столкнулся с гидроциклом в районе улицы Ваганова в Пскове 21 июня. Пострадали водитель и его дочь, оба госпитализированы.