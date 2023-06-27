51-летний житель Локнянского района предстанет перед судом за угрозу убить знакомую. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.
В мае пьяный мужчина в ходе ссоры со своей знакомой толкнул ее. Женщина упала и получила телесные повреждения. Затем, взяв со стола нож, он направил его в сторону потерпевшей и сказал, что зарежет ее, если она не успокоится.
Санкция части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок на срок до двух лет.
Уголовное дело направили мировому судье судебного участка № 8 Локнянского района для рассмотрения.