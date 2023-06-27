Происшествия

Житель Локнянского района предстанет перед судом за угрозу убить знакомую

51-летний житель Локнянского района предстанет перед судом за угрозу убить знакомую. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В мае пьяный мужчина в ходе ссоры со своей знакомой толкнул ее. Женщина упала и получила телесные повреждения. Затем, взяв со стола нож, он направил его в сторону потерпевшей и сказал, что зарежет ее, если она не успокоится.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ (у гроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок на срок до двух лет.

Уголовное дело направили мировому судье судебного участка № 8 Локнянского района для рассмотрения.