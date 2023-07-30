Происшествия

Пскович хотел помочь знакомому и стал жертвой мошенников

Житель Псковского района хотел одолжить деньги знакомому и стал жертвой мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по городу Пскову обратился житель Псковского района, молодой человек 1999 года рождения. Он сообщил о хищении денежных средств. Пскович рассказал, что в середине месяца в социальной сети получил сообщение от знакомого, который просил одолжить ему 9 000 рублей. Пскович перевел через банковское приложение нужную сумму на указанные реквизиты, а после понял, что стал жертвой злоумышленников, которые взломали аккаунт его знакомого в соцсетях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.