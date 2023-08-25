Происшествия

Пьяная великолучанка украла деньги из магазина, в котором работала

48-летняя жительница Великих Лук предстанет перед судом за кражу денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в конце марта 2022 года женщина работала в должности продавца-кассира в одной из торговых организаций города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте, подозреваемая, поняв, что ей не хватает собственных денег на личные нужды, взяла из кассы магазина денежные средства в сумме 9 000 рублей, после чего закрыла магазин и покинула место совершения преступления.

Санкция части 1 статьи 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.