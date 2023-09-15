Происшествия

Почти 200 часов исправительных работ назначили псковичу за угрозу убить сожительницу

Наказание в виде 180 часов исправительных работ будет отбывать 48-летний пскович за угрозу убить сожительницу ножом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Вечером 21 апреля мужчина находился на кухне в доме в селе Середка Псковского района, где у него произошел конфликт со своей сожительницей. В ходе ссоры злоумышленник, взяв в руку кухонный нож, желая вызвать у женщины чувство тревоги и беспокойства за свою безопасность, сказал, что зарежет ее, и направил лезвие ножа к шее потерпевшей.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (в том числе принесение извинения потерпевшей) назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.