Происшествия

Дети и двое взрослых заблудились в псковском лесу

Четыре человека, в том числе двое детей, потерялись в лесу вблизи деревни Голова Псковского района 17 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, их удалось найти вечером того же дня.

В 17:30 силы и средства поисково-спасательного отряда города Пскова (три человека, одна единица техники) выезжали на поиски потерявшихся в лесном массиве вблизи деревни Голова четырех человек - 1975, 1969, 2015 и 2019 годов рождения.

По состоянию на 19:30 поисковые работы завершены, потерявшихся нашла группа поисково-спасательного отряда Пскова.