Происшествия

Два пациента сбежали из психбольницы под Псковом

Молодых людей 2003 и 2005 годов рождения разыскивают в деревне Богданово Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, их местонахождение неизвестно с 9 сентября.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы пропавшего Александра Бужинского 2003 года рождения: на вид 25 лет, средний рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка. Был одет в синие брюки и светлую футболку.

Второй пропавший - Дмитрий Жиданков 2005 года рождения. Приметы: на вид 20 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, русые волосы, короткая стрижка. Был одет в синие брюки и футболку темного цвета с рисунком.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении молодых людей, просят сообщить по телефонам: 8 (8112) 67-68-44, 67-68-74 или в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району - 8 (8112) 67-68-51.

По информации Псковской Ленты Новостей, пропавшие были пациентами областной психиатрической больницы №1 в деревне Богданово Псковского района.