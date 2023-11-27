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Почти пять тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов мефедрона изъяли в Псковской области

Порядка 150 килограммов готового мефедрона изъяли у наркогруппировки в Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал МВД России.

Видео: МВД России

Деятельность наркогруппировки пресекли следователи Следственного департамента МВД России во взаимодействии с оперативниками ГУНК МВД России. В ведомстве отметили, что деятельность группировки регулировали с территории Украины.

Установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники создали целую сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. В настоящее время полицейскими задержан 21 фигурант, из них 12 украинцев. Только в Псковской области обнаружено около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона. Всего в рамках предварительного расследования изъято почти полторы тонны синтетического наркотика, а также 35 с лишним тонн компонентов для его изготовления.

Расследование проводит следователь УРОПД НОН Следственного департамента МВД России.

В 2020 году сотрудники правоохранительных органов выявили сеть нарколабораторий в Подмосковье. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Бронницах, Луховицах и Павловском Посаде, на территории Воскресенского, Одинцовского и Орехово-Зуевского городских округов было изъято более тонны мефедрона, а также свыше 30 тонн прекурсоров и иных химических реагентов. Задержаны 16 фигурантов, среди которых 11 граждан Украины и пятеро россиян. В соответствии с ролью каждого им предъявлены обвинения в руководстве или в участии в преступном сообществе, а также в незаконном обороте наркотических средств.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ, следователь Следственного департамента МВД России установил, что криминальная организация состояла из функционально и территориально обособленных подразделений. В ее состав входили руководители, организаторы, вербовщики, и химики, производившие мефедрон в шести лабораториях, а также кураторы, администраторы, операторы, так называемые отделы доставки и сбыта», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.