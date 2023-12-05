Происшествия

Латвийцу в Псковской области дали 17 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков

Гражданина Латвии привлекли к уголовной ответственности в Псковской области за контрабанду наркотиков (пункт «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Приговор вынес Псковский областной суд, заседание прошло с участием коллегии присяжных заседателей. Житель Республики Латвия осужден за контрабанду наркотического средства - гашиша - и покушение на его сбыт.

По совокупности указанных преступлений ему назначили наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы.