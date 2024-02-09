Происшествия

Жилой дом сгорел в Печорах из-за неисправности электрооборудования

Жилой дом сгорел в Печорах 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Гвардейской сообщили в 20:14.

Сгорел жилой дом.

Причина – аварийный режим работы электрооборудования в квартире.

Спасти от распространения огня удалось два жилых дома.

Также в этот день в 18:10 стало известно о возгорании в доме №76 на улице Гагарина в Опочке. В двухэтажном многоквартирном жилом доме на первом этаже в однокомнатной квартире на кухне горела сажа в дымоходе. Потушить возгорание удалось до прибытия МЧС. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Квартиру от распространения огня спасли.