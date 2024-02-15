Происшествия

Суд отправил в колонию 37-летнюю псковичку за неуплату алиментов

37-летнюю жительницу Псковского района привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери (часть 1 статьи 157 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ранее женщину лишили родительских прав и привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей, за аналогичное преступление ее осудили в 2023 году.

Не сделав надлежащие выводы, в период с апреля по октябрь женщина снова не платила алименты. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимой (в том числе не отбытия наказания в виде исправительных работ по предыдущему приговору суда) назначил виновной наказание с применением положений части 5 статьи 69 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда пока не вступил в законную силу.