Происшествия

Психически больную петербурженку осудили за вандализм в Плюссе

Психически больную женщину осудили за вандализм на железнодорожной станции в Плюссе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в транспортной прокуратуре.

Суд установил, что жительница Ленинградской области, неспособная осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в силу психического заболевания, находясь в здании железнодорожного вокзала в Плюссе, повредила имущество, принадлежащее ОАО «РЖД».

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм посредством порчи имущества в общественном месте), и применил к ней принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации.